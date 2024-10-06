Galatasaray'da efsane kaleci Fernando Muslera'nın ardından yeni file bekçisi için çalışmalar başladı.

Cimbom, efsane oyuncusu Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni file bekçisi için kolları sıvadı.

Bu kapsamda, kaleci listesinin en başında yer alan isim belli oldu ve girişimlerin en kısa süre içerisinde başlayacağının bilgisi verildi.

Ne söylendi?

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı. Galatasaray'ın hedefindeki ismin Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret olduğunun altı çizildi.

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Galatasaray'ın son dönemdeki önemli transferlerinde büyük pay sahibi olan George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi.

Devre arası ihtimali...

Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği aktarıldı.

2018 yılından bu yana Napoli forması giyen 27 yaşındaki Meret'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferinde önemli bir rol oynamıştı.