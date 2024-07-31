Galatasaray'ın McTominay için yaptığı teklif belli oldu!

Manchester United forması giyen Scott McTominay'yı isteyen Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha için yaptığı teklif belli oldu.

Galatasaray'ın hedefinde McTominay var

Manchester United'a teklifini yaptı

McTominay'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı

NE OLDU? Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray başarısını yeni sezona da taşımak hedefiyle çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar gözüne Scott McTominay'ı kestirdi ve Manchester United'a teklifini yaptı.

BÜYÜK RESİM: İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, Galatasaray, Scott McTominay için Manchester United'a 15 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılılar bu rakamın üzerine çıkmayacağını Manchester United yetkililerine iletti. Manchester United ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 27 yaşındaki oyuncusundan 25 milyon euro bonservis bekliyor.

İskoç oyuncu, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor ancak Galatasaray ile Manchester United arasında anlaşma sağlanamaması durumunda sarı-kırmızılılar alternatif isimlere yönelecek.

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NE SÖYLENDİ? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde orta saha transferi konusunda gelen soruya şu yanıtı vermişti: "8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz."

Kariyeri boyunca Manchester United forması giyen Scott McTominay, İngiliz ekibinde çıktığı 252 maçta 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.