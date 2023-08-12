Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Sergio Ramos, yeni bir maceraya yelken açıyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Sergio Ramos'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a yakın olduğu açıklandı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler olmaya devam ederken yıldız isim yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere...

Son olarak PSG'de forma giyen Real Madrid ve dünya futbolunun efsane ismi Sergio Ramos'un Sarı-Kırmızılı ekibin listesinde olduğu aktarılmıştı.

Tecrübeli savunma oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak olduğun altı çizilmişti.

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Ne söylendi?

Sky Sports'un haberine göre; Ramos, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan aldığı teklife yeşil ışık yaktı ve Arabistan'da oynamayı kabul etti.

37 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde imza atmak için Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi. İspanyol stoper, yaz transfer döneminin başından beri Arabistan kulüplerinden teklif bekliyordu.