Galatasaray'ın istediği Rabiot'un yeni takımı hayrete düşürdü

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Adrien Rabiot'un yeni takımı belli oldu.

Transfer döneminde hangi takımın kadrosuna katılacağı merak konusu olan Adrien Rabiot'nun yeni adresi netleşti.

Marsilya, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla deneyimli orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fransız oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı

Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan ekibinden ayrılan Adrien Rabiot'nun ismi yaz döneminde Barcelona, Manchester United ve Real Madrid gibi Avrupa'nın devleriyle anılsa da Fransız oyuncu ve menajeri olan annesi Veronique Rabiot'nun talepleri, bu kulüpler tarafından olumlu karşılık bulmamıştı.

Türkiye'den ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rabiot'nun özellikle transfer döneminin son bölümünde Galatasaray'dan aldığı teklifi reddettiği aktarılmaktaydı.