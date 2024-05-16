Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı ortaya çıktı

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile ilk teması kurarken deneyimli orta sahayla görüşmeleri ilerletmek için sezon sonunu bekliyor.

Galatasaray, İlkay Gündoğan için kolları sıvadı

İlkay'ın takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi'den memnun olmadığı iddia edilmişti

Sarı-kırmızılılar şimdi sezon sonunu bekliyor

NE OLDU? Barcelona'ya yakın kaynaklardan Mas Que Pelotas'ın haberine göre, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli orta sahayla ilk teması kurup detayları görüştü ancak menajeriyle iletişime geçip görüşmeyi ilerletmek için sezon sonunu bekliyor.

BÜYÜK RESİM: İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. Galatasaray hem oyuncu hem de menajeriyle ileri düzeydeki temasları sezon sonunda kuracak. Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan bu sezon Katalan devi ile çıktığı 49 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamadan önce İlkay Gündoğan, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong ve Marc-Andre ter Stegen gibi isimlerin bulunduğu oyuncu grubunun Xavi'den memnun olmadığı öne sürülmüştü.

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SIRADA NE VAR? Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde PSG'ye yenilerek veda etmişti. İlkay Gündoğan, Katalan deviyle kupa kaldıramadığı bir sezonu geride bıraktı. Ancak takımdan ayrılıp Galatasaray'a imza atıp atmayacağını zaman gösterecek.