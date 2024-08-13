Galatasaray'ın grubunda kelebek etkisi sağ bek transferleri devam ediyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi grubundaki takımlar arasında kelebek etkisi sağ bek transferleri devam ediyor.

Galatasaray, Kopenhag'dan sağ bek aldı

Bayern Münih, Boey'yi almıştı

Manu, Bayern'den Mazraoui'yi alacak

NE OLDU? Galatasaray, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın yer aldığı A Grubu'ndaydı. Bu grupta yer alan takımlar arasında sağ bek alışverişi devam ediyor.

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih, Galatasaray forması giyen sağ bek Sacha Boey'yi geçtiğimiz Ocak ayında kadrosuna katmıştı. Galatasaray ise Temmuz ayında Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'i transfer etti. Manchester United ise Bayern Münih'in sağ beki Noussair Mazraoui'yi kadrosuna katacak.

DAHA FAZLASI: Noussair Mazraoui transferini açıklamaya hazırlanan Manchester United, kadrodaki sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı West Ham United'a gönderdi. Wan-Bissaka, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

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West Ham United'dan yapılan açıklamada Aaron Wan-Bissaka'yla 7 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Manchester United'ın Noussair Mazraoui transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.