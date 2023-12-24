Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de bir ilki yaşadı

Galatasaray, Fenerbahçe ile golsüz berabere kalırken Mauro Icardi, Süper Lig'de bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kaldı

Mauro Icardi gol bulamadı

Ancak bir ilki yaşadı

NE OLDU? Toplam 45 faulle sezon rekorunun kırıldığı derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Böylece Fenerbahçe ilk yarıyı averaj farkıyla lider kapatacak. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi bu maçta sessizdi ancak bir ilki yaşadı.

MAURO ICARDI NE YAŞADI? Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi. Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı. Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 12. haftada Hatayspor'a kaybettikten sonra Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.

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SIRADA NE VAR? Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaray'ın yıldızları Lucas Torreira ile Sacha Boey cezalı duruma düştü. Lucas Torreira ve Sacha Boey, Süper Lig'in 19. haftasındaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.