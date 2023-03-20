Fransız sağ bek, özellikle bu sezonki formuyla adından sıkça söz ettiriyor.

Galatasaray'ın, özellikle bu sezonki performansıyla dikkat çeken oyuncularından birisi olan Sacha Boey'e İngiltere'den büyük bir ilgi var.

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kancayı sarı-kırmızılı ekibin genç bekine taktı.

İspanyol hoca, yaz transfer döneminde Boey'i Topçular'ın kadrosunda görmek isterken Liverpool'un Alman hocası da genç oyuncunun peşinde...

Ne konuşuluyor?

The Sun'da yer alan habere göre Sacha Boey, Mikel Arteta'nın transfer listesinin birinci sırasında yer alıyor.

22 yaşındaki oyuncu, daha önce Rennes ve Dijon formalarını giyip Tükiye'nin yolunu tuttu ve yaklaşık 18 aydır sarı-kırmızılı takımın başarısı için ter döküyor.

Yaz transfer döneminde Fransız bekin transferini bitirmek isteyen Arsenal yöneticileri, şimdiden planlarını yaptılar.

Ancak Boey için başka bir Premier Lig devi de devreye girmek için bekliyor. Jürgen Klopp'un takımı Liverpool'un da Boey'i transfer etmak için pusuda beklediği aktarılıyor.

Haberde, Galatasaray'ın yakın zamanda Ligue 1 ekibi Lyon'dan gelen yaklaşık 9 milyon Euro'luk teklifi reddettiğine de yer verildi.

Sacha Boey'in 2025 yılına kadar sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi devam edecek ve Galatasaray, ondan en az 15 milyon Euro kazanmak istiyor.

Fransız ekibin Arsenal'a transfer olmasıyla Tomiyasu'nun sol bekte ikinci tercih olmak için kanat değiştirebileceği de vurgulanıyor.