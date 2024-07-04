Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş Başkenvekili Erden Timur'un Fred ve Szymanski açıklaması gündem oldu.

Geçtiğimiz iki sezonda Galatasaray’ın transfer operasyonlarını yürüten, ve daha sonra 'Tutunacak dal bulamadım' görevden ayrılan Erden Timur, ayrılık sonrası ilk kez konuştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ndombele, Zaha ve Tete gibi transferlerle Galatasaray’a zarar verdiğini kabul eden Timur, gerçekleştirilen transferlerin detaylarını da açıkladı.

'Böyle tiyatro yaşamadım!'

Camiada sadece hataların gündeme getirildiğinden dert yanan Erden Timur, şunları söyledi:

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"Kendimce vicdani olarak artılara eksilere bakıyorum. Maalesef ki herkes eksilere bakıyor. Zaten Galatasaray’dan ayrılmamın sebebi bu. İnanılmaz bir strateji yürütülüyor, yapılanların halı altına süpürülüp hiç bahsedilmemesi...

Hayatımda böyle bir tiyatro yaşamadım gerçekten. 40 milyonluk sponsorluk buldum tek başıma. Puma anlaşması var çok önemli olan, tek başıma pazarlık sürecini yürüttüm.

Yıllardır 'Nike anlaşması harika daha iyisini bulamazsınız' dendi, Nike da aynı şeyi söyledi bize. O kabullenişin dışına çıkmak bir şeydir.

Bu sene 700-800 bin forma sattık. Çoğu hafta formamız yoktu, olsaydı çok rahat 1 milyon satardık. 5 yılda 250 milyon eder bu."

Fred ve Szymanski itirafı!

Szymanski ve Fred transferlerine de değinen Timur, şunları söyledi:

"Szymanski ve Fred’i alamadık çünkü bonservis bedeli ödemek için harcama limitimiz yoktu.

"Szymanski ile kiralık anlaşmaya çalışıyorduk. Fred’in de bonservisi yüksekti.

"Transfer piyasasında artık kapı 10 milyon Euro’dan açılıyor. Bir sene önce Torreira’yı 6’ya alırken geçtiğimiz sezon 12’ye alabilirdik, piyasa çok arttı çünkü.

Gerçi biz 6’ya alırken de 15’ten düşmüyorlardı. Lucas bizi çok istediği için gelebildi."