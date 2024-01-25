Galatasaray'ın eski yıldızı Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması ile alakalı konuştu.

Galatasaray'dan Premier Lig kulübü Aston Villa'ya kiralanan ve yasa dışı bahis suçlaması nedeniyle yargılanan Nicolo Zaniolo, yaşananları ilk kez detaylı şekilde anlattı.

İtalyan kanat oyuncusu hata yaptığını kabul etti, ancak bu hatanın bahisle alakası olmadığını bildirdi.

Neler söyledi?

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Nicolo Zaniolo, şunları söyledi:

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"Biliyorsunuz, soruşturma hakkında bir şey söyleyemem. Bir şey yapmadan böyle bir hikâyenin içine çekilmek çok kötü.

"Coverciano'ya polisin geldiği zaman neler yaşadığımı biliyor musunuz? Bir kâbus. Korktum mu? Hayır. Çünkü ne yaptığımı biliyordum. Ya da daha doğrusu ne yapmadığımı.

"Açık konuşalım. Asla bahis oynamadım, ancak yine de bir hata yaptım. Bunu inkâr edemem. Yasa dışı bir platform olduğunu bilmiyordum.

"Bir restoran ya da kulübe gittiğimizde tüm gözler üzerimizde oluyor. Belki de orada videolarımızı çeken insanlar var. Yani aptalca bir şey yapsak, ya da söylesek saniyeler içinde tüm dünya öğreniyor. Bu yüzden her zaman dışarı çıkamayız.

"Sadece evde tabletimizle ya da cep telefonumuzla oturuyor ve zaman geçirmek için oyun oynuyoruz. Hepsi bu kadar. Çok akıllıca olmayabilir, ancak gerçek bu.

"Sahip olduklarımızın hepsini hak ettil"

Zaniolo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçoğumuz daha çocukken evlerimizi terk ettik. Çocukken ailelerinden ayrıldığı için ağlayan takım arkadaşlarım oldu. Şanslıyız, ancak sahip olduklarımızın hepsini hak ettik.

Bakın, herkes İtalya Serie A'da oynayamaz. Kariyerlerimiz kısa ve belki de bir sakatlık her şeyi bitirebilir. Bu birçok kişinin başına geldi."