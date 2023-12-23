Galatasaray'ın eski yıldızı Melo çıldırdı: Walker'la kavga etti!

Dünya Kulüpler Kupası finalinin ardından sinirlerine hakim olamayan Melo, City'nin yıldız beki Walker'la istenmeyen anlar yaşadı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup eden İngiliz ekibi kupanın sahibi oldu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 88'inci dakikalarda Alvarez, 27'nci dakikada kendi kalesine Nino ve 72'nci dakikada Foden kaydetti.

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Maçın son düdüğü gelmesiyle Felipe Melo çılgına döndü ve Kyle Walker ile kavga etti.

WALKER İLE MELO BİRBİRİNE GİRDİ!

Maçın son düdüğünün ardından Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, adeta çılgına döndü. Brezilyalı futbolcu, kupa zaferini kutlamaya hazırlanan Manchester City'nin yıldız sağ beki Kyle Walker'ın yanında soluğu aldı ve bir anda ortalık karıştı.

İki futbolcu, bir anda kafa kafaya geldi ve saha içi karıştı. Yaşanan istenmeyen anların ardından iki takım futbolcuları araya girerek daha kötü bir senaryonun oluşmasını engelledi ve gerginliği yatıştırdı.

CİTY'NİN İLK ZAFERİ

Tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası'nda boy gösterdiği ilk sezonda kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.