Sacha Boey, kendisine düzenlenen imza töreninde Bayern Münih transferinin perde arkasını anlattı.

Bayern Münih, kış transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey için imza töreni düzenledi.

Fransız sağ bek, düzenlenen törende 4,5 yıllık sözleşmeyi imza atarken aynı zamanda basına tanıtıldı.

23 yaşındaki futbolcu, imza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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Sacha Boey ne söyledi?

Bayern Münih'in yeni sağ beki, transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Philipp Lahm ise rol modelim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri. Küçükken onu çok izledim. Elbette bir gün onun kadar iyi olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Bayern Münih forması giymek bir onurdur. Olumlu anlamda heyecanlıyım. Adım adım ilerlemek istiyorum.

Bayern Münih'e transfer olmam, neler yapabileceğimi göstermem için büyük bir fırsat."

Mathys Tel ile konuşmuş

Fransız sağ bek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer sürecimde her şey yolunda gitti. Bir telefon aldım. Sabırla bekledim. Çalışmalarımı sürdürdüm ve transfer gerçekleşti.

Mathys Tel, bana Bayern Münih'in en iyi kulüplerden biri olduğunu ve her şeyi kazanmak istediklerini söyledi. Bana Bayern'i anlattı ve çok etkilendim. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Tel ile konuşmasam da Bayern'e gelirdim ama söylediklerinin faydası oldu.

Allianz Arena, dünyanın en güzel stadyumlarından biri. Galatasaray formasıyla burada oynadım. Bu kez Bayern Münih formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum."