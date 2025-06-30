Galatasaray'ın eski hocasından Osimhen'e kanca! Transferde bir kez daha devrede

Geride bıraktığım sezon Galatasaray formasını giyen Victor Osimhen için İtalyanlar yeniden devreye girdi.

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen, transferin en gözde ismi olarak dikkat çekiyor.

Ne söylendi?

Sarı-Kırmızılılar'daki kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı santrforun transferi için Juventus'un çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Juventus, hem Lille'den ayrılan Jonathan David hem de Napoli'den Victor Osimhen ile ilgileniyor.

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Haberde Osimhen'in Juventus için en önemli transfer hedeflerinden birisi olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin geçtiğimiz hafta sonu yıldız oyuncuyla görüştüğü ifade edildi.

Juve'nin öncelikle Osimhen'den transfer için 'evet' yanıtını almak olduğu, maaş ve diğer konularda 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşılmasının ardından Napoli ile pazarlık yapılacağı bildirildi.

Juventus'un Osimhen'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi hakkında Napoli ile masaya oturacağı öne sürüldü.

Tudor devrede

Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın mevcut teknik direktörü olan Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un Nijeryalı santrforu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Performansı

26 yaşındaki yıldız, geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maça çıktı. Victor Osimhen bu müsabakalarda 37 gol ile 8 asist üretti. Victor Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak göze çarpıyor.