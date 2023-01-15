Galatasaray'ın eski forveti Kostas Mitroglou amatör lige transfer oldu

Galatasaray'ın eski oyuncusu Kostas Mitroglou, profesyonel sahnedeki zamanının sonuna geldi ve şimdi amatör takıma imza attı.

Mitroglou, 2019'da Galatasaray'a transfer olmuştu

Şimdi SpVgg Rheurdt-Schaephuysen'e imza attı

Futbol kariyerine amatör seviyede devam edecek

NE OLDU? 34 yaşındaki Konstantinos Mitroglou, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Yunan oyuncu, amatör ligde mücadele eden SpVgg Rheurdt-Schaephuysen'e imza attı ve futbol hayatına amatör seviyede, hobi olarak devam edecek.

DAHA FAZLASI: Kulüp düzeyinde 9 farklı takımın formasıyla 415 resmi maça çıkıp 184 gol kaydeden ve 36 asist yapan Mitroglou, Yunanistan Milli Takımı formasıyla da 65 maçta 17 gol - 6 asistlik performans ortaya koyarak ülke futbol tarihinin en golcü 10 oyuncusu arasında adını yazdırdı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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AFP

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HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Konstantinos Mitroglou, profesyonel kariyerinde Olympiakos, Fulham, Benfica, Marsilya, PSV Eindhoven ve Galatasaray gibi takımların formasını terletti.