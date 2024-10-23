Galatasaray'ın Elfsborg maçının neden erken saatte olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile oynayacağı maç neden saat 17:30'da başlayacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılılar üçüncü haftada Elfsborg'u sahasında mağlu edip dördüncü haftadaki Tottenham maçına moralli çıkmak istiyor.

Peki Galatasaray'ın Elfsborg ile oynayacağı maç neden erken saatte başlayacak? Galatasaray'ın maçı neden 17.30'da? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Galatasaray'ın maçı neden erken saatte?

UEFA, aynı şehrin takımlarının iç saha maçlarını aynı gün oynamasına izin vermiyor. UEFA kurallarına göre eğer 50 kilometrelik çapta birden fazla takım yer alıyorsa maçlarını farklı günlerde oynuyor.

Avrupa'da İstanbul'dan 4 temsilcimizin yer alması nedeniyle takımlarımız iç saha maçlarını güvenlik ve taraftar yoğunluğunu önlemek amacıyla farklı günlerde oynuyor.

Ayrıca UEFA, aynı gün Şampiyonlar Ligi maçları da olduğu için, dünya çapında izleyici politikasını genişletme amacıyla Avrupa Ligi'nin popüler takımlarından Galatasaray'ın maçını erken oynatma kararı aldı.

Ocak 2011'de açılan RAMS Park'ta en erken Avrupa sınavı Juventus'a karşı olmuştu. Kar yağışı nedeniyle bir gün ertelenen 11 Aralık 2013'teki maç gündüz 15.00'te başlamış ve Juve'yi yıkan golü Sneijder atmıştı. Uzun zamandır gece maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park bugün 17.30'da Elfsborg'a kapısını açacak.