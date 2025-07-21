Galatasaray'ın Ederson için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fernando Muslera'nın ardından kaleyi gözü kapalı teslim edecek birini arayan Galatasaray'da Manchester City'nin file bekçisi Ederson için yapılan teklif ortaya çıktı.

Galatasaray’da kaleci transferinde dev bir hamle yolda! Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin dünya çapındaki eldiveni Ederson’u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Üstelik gelen haberler, bu transferin artık mutlu sona çok yakın olduğunu gösteriyor.

Fernando Muslera ile geçen bir dönemin ardından kalede yeni bir efsane yaratmak isteyen Galatasaray, gözünü yıldız kalecilere dikmişti.

Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve sayısız kupa kaldıran Ederson, Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor. Brezilyalı eldivenin sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı ve anlaşmanın yıllık 7.5 milyon eurodan 3 sezonu kapsadığı öne sürüldü. Ayrıca kontratta başarı odaklı bonuslar da yer alacak.

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Milliyet’in haberine göre, Galatasaray, Manchester City ile bonservis pazarlığında da ilerleme kaydetti. İngiliz devi ilk etapta 10 milyon sterlin isterken, bu rakamı 7 milyon sterlin'e kadar düşürdü.

Galatasaray ise teklifini 5 milyon sterlin seviyesine çekti ve taraflar artık orta noktada buluşmaya çok yakın.

Leroy Sane transferini kamuoyuna duyurup, Osimhen operasyonunda da sona yaklaşan Galatasaray, kaleci transferini de hızla tamamlamak istiyor. Teknik heyet, yeni sezona güçlü bir kaleyle başlamakta kararlı.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray sadece kaleci değil, lider bir karakter daha kazanmış olacak. Ederson’un tecrübesi ve ayak hakimiyeti, Okan Buruk’un oyun planında kilit rol oynayabilir.