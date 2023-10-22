Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a yaşattığı 3 kötü rekor

Galatasaray, Mauro Icardi'nin golleriyle Beşiktaş'ı mağlup ederken maçta ezeli rakibinin istemeyeceği rekorlara imza attı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Siyah-beyazlılar karşısında birçok rekora imza attılar

Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı

NE OLDU? Galatasaray, Mauro Icardi'nin 26. ve 82. dakikadaki golleriyle derbiden mutlu ayrılırken 30. dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş'a Alex Oxlade-Chamberlain'in tek golü yeterli olmadı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında birçok rekora imza attı.

GALATASARAY'IN DERBİDEKİ REKORLARI: OPTA'nın verilerine göre Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etmesinin yanı sıra ezeli rakibinin istemeyeceği 3 rekora imza attı:

Galatasaray, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında Beşiktaş kalesine en fazla şut çeken takım oldu.

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a en fazla gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu (5; diğeri Milan Baros).

Süper Lig tarihinde Beşiktaş’ı en fazla mağlup eden (49) ve siyah-beyazlı ekibe en fazla gol atan (160) takım Galatasaray. Haberin devamı aşağıda

DAHA FAZLASI: OPTA'nın verilerine göre Galatasaray ayrıca derbide şu rekorlara da imza attı:

Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi (8) geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.

Bu sezon Süper Lig’de çıktığı dokuz maçta 25 puan toplayan Galatasaray (8G 1B), lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını tekrarladı (2005/06 ile eşit).

Mauro Icardi, Süper Lig kariyerinde forma giydiği yedi derbide de gol atmayı başardı. Gelecek maçlar Şampiyonlar Ligi GS BAY Maç önizlemesi UEFA Europa Conference League BOD BJK Maç önizlemesi

SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 26 Ekim'de Bodo Glimt ile oynayacak ve ardından 30 Ekim'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise 24 Ekim'de Bayern Münih maçına çıkacak. Okan Buruk ekibi, 28 Ekim'de de Rizespor deplasmanına gidecek.