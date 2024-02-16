Sezon başında kendisine gelen teklifi değerlendirmeye almayan Galatasaray, şimdi bunun pişmanlığını yaşıyor olabilir.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'de liderliği alan ve UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında da Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek taraftarını sevindirdi.

Sarı-kırmızılı takımın iki sezondur istikrarlı performansını sürdürmesinde isabetli transferlerin etkisi oldukça büyük. Ancak bu tercihlerden biri, Galatasaray'ı biraz üzmüş olabilir.

Detaylar neler?

Fanatik'ten Burak Özdemir'in iddiasına göre Juventus, sezon başında Galatasaray'ın kapısın çaldı ve bir teklifte bulundu.

Haberin devamı aşağıda

İtalyan devi, sarı - kırmızılılardan Nicolo Zaniolo'yu istedi ve karşılığında Weston McKennie + para teklif etti.

Galatasaray ise bu teklifi bonservisten büyük bir gelir elde etmek için reddetti.

Allegri'nin vazgeçilmezi oldu

Sezona yedek kulübesinde başlayan orta saha oyuncusu Weston McKennie ilerleyen haftalarda bulduğu şansları iyi değerlendirdi ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

ABD'li oyuncu; Bremer, Locatelli ve Szczesny'den sonra 24 maçta 1967 dakika ise sahada en fazla kalan dördüncü isim olmayı başardı.

25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda da yaptığı beş asistle dikkatleri üzerine çekti.

20 milyon eurodan fazla gelir bekleniyor

Juventus, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Weston McKennie'yi elden çıkarmak isterken şimdi oyuncudan büyük bir gelir elde etmenin planlarını yapıyor.

Gösterdiği performansla başta İspanyol ekibi Atletico Madrid olmak üzere birçok takım yıldız oyuncuyu takibe aldı.

Juventus bu transferden 20 milyon Euro'dan fazla gelir elde etmeyi bekliyor.