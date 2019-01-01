Galatasaray ile Linnes yeni sözleşme için anlaştı
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AA
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyunculardan Martin Linnes ile sarı-kırmızılı yönetim anlaşmaya vardı.
Fanatik'in haberine göre; Linnes’in 950 bin Euro’luk yıllık ücretine ufak bir zam yapılacağı öğrenilirken, başarılı sağ bekin rakam konusunda sıkıntı yaratmadığı öğrenildi.
Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek oyuncular
2015-2016 sezonun devre arasında sarı-kırmızılı ekibe imza atan Linnes, bu sezon 25 maçta forma şansı buldu.