Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İlkay Gündoğan'dan beklenen açıklama geldi.

NE OLDU?

Beş kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Gündoğan, La Liga devi Barcelona'da geçirdiği unutulmaz bir sezonun ardından 2024 yılında Etihad Stadyumu'na geri döndü. Şu anda 34 yaşında ve sözleşmesinin bitmesine yalnızca 12 ay kaldı.

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Türkiye şampiyonu Galatasaray'ın Gündoğan'a yeni bir meydan okuma sunmaya istekli olduğu iddia edilirken, Alman oyuncunun yakında kendisini bir kez daha hareket halinde bulabileceği öne sürüldü.

GOAL

BİLİYOR MUYDUN?

Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu şu anda City ile Dünya Kulüpler Kupası görevinde - bir başka büyük kupayı kazanmaya çalışıyorlar - ve tercihinin Manchester'daki anlaşmasını onurlandırmak olacağı konusunda ısrar ediyor.

İLKAY GÜNDOĞAN NE DEDİ?

Gündoğan yakın gelecekle ilgili planları sorulduğunda gazetecilere şunları söyledi "Sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var ve burada çok mutluyum - sanırım bunu herkes biliyor. Futbol oynamaktan keyif alıyorum. Kendime iyi bakarak hala en üst seviyede birkaç yılım olduğuna inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmayarak bunu kanıtladım. Müsaitim, formdayım ve daha uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum."

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CITY İÇİN SIRADA NE VAR?

Gündoğan 2024-25 sezonunda City formasıyla 51 maça çıktı ve üç gol attı. Pep Guardiola'nın takımı Dünya Kulüpler Kupası'nda Al Ain'i 6-0'lık skorla geçerken Gündoğan da takımının son 16'ya kalmasını sağladı ve perşembe günü Juventus'la oynayacakları final grubu karşılaşmasına güvenle gittiler.