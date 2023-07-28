Galatasaray Icardi'yi resmen açıkladı: KAP'a bildirdi!

Galatasaray, uzun süredir beklediği Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye kavuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi KAP'a bildirerek bu transfer için resmi çalışmaların başladığını net olarak duyurdu.

Sarı-Kırmızılı ekip, Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Icardi'nin yola çıkışından imzayı atacağı ana kadarki tüm detaylar...

Yola çıktılar

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara uçağa binerken çekilmiş görüntülerini kendisine ait Instagram hesabından paylaştı.

Arjantinli yıldızın bindiği 'GL5T' kodlu özel jet, yaklaşık sekiz bin kişi tarafından canlı olarak takip ediliyor.

Icardi'nin maliyeti belli oldu

Galatasaray, Pazar günü Rams Park'ta bu sezon transfer edilen isimlere imza töreni düzenleneceğini, ardından da statta antrenman yapılacağını açıkladı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin maliyeti belli oldu.

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'la 3 yıllığına anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu. Arjantinli yıldızın 3 yıl için kulübe maliyeti 26 milyon euro. Paris Saint Germain'e bonservis bedeli olarak 10 milyon euro ödenecek. Tecrübeli golcünün yıllık ücreti ise 5.3 milyon euro. Sponsorlar bu transfer için de devrede. Ekstra ödemeler (3, 3.5 milyon euro) sponsorlar tarafından karşılanacak.

Galatasaray'dan paylaşım

Cim Bom'da da Icardi hazırlığı başladı. Yeniden golcüsüne kavuşacak olan Sarı-Kırmızılılar, Icardi transferini duyuracağının sinyallerini verdi. Üstelik videoda Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu 'Beni sev' şarkısıyla açıklaması nedeniyle Sarı-Lacivertliler'e gönderme olacak ifadelerin yer aldığı ve 'Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin.' notunun olduğu paylaşımı yaptı.

Icardi'yi KAP'a bildirdiler

Sarı-Kırmızılılar uzun süredir beklenen Icardi transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Cim Bom'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."