Galatasaray iç transferde iki yıldızı için muradına eriyor

Galatasaray iç transferde hareketli günlerden geçerken bir süredir görüştüğü iki yıldızıyla anlaşmak üzere.

Galatasaray iç transferde muradına eriyor

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile anlaşmak üzere

Resmi açıklama yakında

NE OLDU? Lider Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yarasız sürdürürken iç transferde de hareketli günlerden geçiyor. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün başta olmak üzere bazı yerli futbolcularla yeni sözleşme imzalamayı planlayan Galatasaray, hedefini gerçekleştirmek üzere.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda son aşamaya geldi. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün ücretlerinde iyileştirmeye gidecek olan Galatasaray'ın konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

DAHA FAZLASI: Ayrıca habere göre, Galatasaray yönetimi kısa süre önce oyunculara 12 milyon euroluk ödeme yaptı ve ay sonuna kadar kalan ödemeler için de söz verdi.

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Primler dahil kalan borcun diğer yarısının, kasım ayı sonunda futbolcuların hesabına geçileceğinin altı çizildi.

SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 7 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri ardından 10 Kasım'da Samsunspor maçına çıkacak.