Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi

Sarı kırmızılı kulüp, Nijeryalı oyuncuya ve kulübüne ödenecek rakamı KAP'a bildirdi.

, Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi üzerine kulübü ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılıların KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Onyekuru'nun ikinci Galatasaray dönemi

Nijeryalı oyuncu 2018-19 sezonunda da sarı kırmızılı formayla mücadele etti.

Onyekuru, çıktığı 48 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon öncesi takımlarından Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, Fransız ekibin formasını 4 kez giydi ve 1 asist yaptı.