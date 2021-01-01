Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi
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Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferine imza attırmak üzere. Sarı kırmızılılar Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Halil Dervişoğlu'nun transferini görüştüğünü bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Ocak ayında kiralık olarak oynadığı Twente'den Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu, takımının Middlesbrough'yu 2-1 yendiği FA Cup maçında 1 gol 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
Ümit Milli Takım'ın formasını da terleten 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde çıktığı 9 maçta 7 gol attı.