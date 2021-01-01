Transfer

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi

Goal Türkiye
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Halil Dervisoglu Sparta Rotterdam 12082019
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Sarı-kırmızılılar Championship ekibi Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu için görüşmelere başladığını bildirdi.

Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferine imza attırmak üzere. Sarı kırmızılılar Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Halil Dervişoğlu'nun transferini görüştüğünü bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Ocak ayında kiralık olarak oynadığı Twente'den Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu, takımının Middlesbrough'yu 2-1 yendiği FA Cup maçında 1 gol 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Ümit Milli Takım'ın formasını da terleten 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde çıktığı 9 maçta 7 gol attı.

 

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