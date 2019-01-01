Ryan Babel transferinde son durum ne?

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Ryan Babel'in transferinde mutlu sona çok yakın...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Ryan Babel ile bir süredir temas halindeydi.

Sarı-kırmızılı kulübün Hollandalı yıldızla her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

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Daha önceden Instagram hesabı üzerinden bir aslan resmi paylaşan Babel, Çarşamba günü ise Twitter hesabındaki konumunu 'İstanbul' olarak değiştirdi.

32 yaşındaki oyuncunun transferinin birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.