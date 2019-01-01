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B. Gomis

Galatasaray, Gomis için FIFA'ya başvurdu

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Getty Images
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in bonservisinin son taksidini ödemeyen Al Hilal kulübünü FIFA'ya şikayet etti.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübü sezon başında Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Al Hilal, yapılan anlaşmaya göre Gomis'in bonservisini üç taksit olarak ödeyecekti.

4 milyon euro tutarındaki ilk iki taksidi ödeyen Suud kulübü, kalan 2 milyon euro'yu ise vadesi geçmesine rağmen hâlâ ödemedi.

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Hürriyet 'in haberine göre Galatasaray, 2 milyon euro'nun 10 Nisan'a kadar ödenmesi için Al Hilal'e ihtar çekti ancak yanıt dahi alamadı.

Sarı kırmızılılar da son çare olarak FIFA’ya gitti. Avukatlar, 2 milyon euroluk alacağı tahsil etmek adına FIFA’ya resmi başvurusunu yaptı.

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