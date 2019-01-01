Galatasaray, Gomis için FIFA'ya başvurabilir
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Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i geçtiğimiz yaz 6 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e satmıştı.
Hürriyet'te yer alan haberde iki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Al-Hilal'in bonservis bedelini 2 milyon euro olarak 3 eşit taksitte ödemesi gerektiği, ancak son taksitin halen ödenmediği belirtildi.
Haberde sarı-kırmızılı kulübün 1 Mart'ta ödenmesi gereken son taksit için 31 Mart'a kadar bekleyeceği ve ödemenin gerçekleşmemesi halinde FIFA'ya başvuracağı kaydedildi.
33 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Al-Hilal forması altında çıktığı 27 resmi maçta 21 gole imza attı.