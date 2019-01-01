Galatasaray, Gomis için FIFA'ya başvurabilir

Al-Hilal'in Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'a ödemesi gereken son taksiti ödemediği konuşuluyor...

, Bafetimbi Gomis'i geçtiğimiz yaz 6 milyon euro karşılığında ekiplerinden Al-Hilal'e satmıştı.

Hürriyet'te yer alan haberde iki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Al-Hilal'in bonservis bedelini 2 milyon euro olarak 3 eşit taksitte ödemesi gerektiği, ancak son taksitin halen ödenmediği belirtildi.

Haberde sarı-kırmızılı kulübün 1 Mart'ta ödenmesi gereken son taksit için 31 Mart'a kadar bekleyeceği ve ödemenin gerçekleşmemesi halinde FIFA'ya başvuracağı kaydedildi.

33 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Al-Hilal forması altında çıktığı 27 resmi maçta 21 gole imza attı.