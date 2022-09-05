Galatasaray, golcüleri Gomis ve Seferovic ile güldü

NE OLDU? Haftanın son maçında Galatasaray, evinde Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK'yi ağırladı. Nefese kesen karşılaşmada kazanan son dakika golüyle gülen Okan Buruk'un öğrencileri oldu. Sagal ile öne geçen Güney Doğu temsilcisi, Gomis'in golüne engel olamadı. İlk yarının bitimine az bir süre kalan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. İkinci yarıda Gomis ile bir de penaltıdan yararlanamayan Galatasaray, galibiyet golünü Seferovic ile 90'da buldu.
BÜYÜK RESİM: Sezona iyi bir şekilde başlayan Gaziantep, bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisine nokta koydu. Galatasaray ise Okan Buruk ile 5 maçta 10 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.
BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Galatasaray'ın bu sezonki 4 golünün 3'ünde adı olan Gomis, ilginç bir istatistiğe de sahip. 2017-18 sezonunda ilk kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri en çok penaltı kaçıran oyuncu konumunda.
SOSYAL MEDYA NE DEDİ?
Editörün Seçtikleri
Galatasaray sette ne kadar sorun yaşıyorsa açık alanda o kadar koşabilecek oyuncusu var. Hem Antalyaspor hem Gaziantep FK maçında bu iki takımın düştüğü tuzak oyunun açık sahada oynanmasından rahatsızlık duymamak oldu. Galatasaray'ın tehlikesi zaten koşabildiği ortam— alperen (@alperendogan_9) September 5, 2022
Bırakın kartı, faul ile yakın uzak alakası yok ama bu neyden kaynaklanıyor?— Orhan Uluca (@Orhan_Uluca) September 5, 2022
Yere düşen her futbolcu bağırıp çağırdığında ödülünü alıyor, oyun akmıyor ve takımlar temassız oyuna alışıyor Avrupa'da da soğuk duş alıyor.
Türk hakemlerinin faul standartı nedenidir, gözden geçirilsin