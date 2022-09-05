Galatasaray, golcüleri Gomis ve Seferovic ile güldü

Sarı kırmızılılar 10 kişi kaldığı karşılaşmada Gaziantep karşısında son dakikada güldü.

NE OLDU? Haftanın son maçında Galatasaray, evinde Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK'yi ağırladı. Nefese kesen karşılaşmada kazanan son dakika golüyle gülen Okan Buruk'un öğrencileri oldu. Sagal ile öne geçen Güney Doğu temsilcisi, Gomis'in golüne engel olamadı. İlk yarının bitimine az bir süre kalan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. İkinci yarıda Gomis ile bir de penaltıdan yararlanamayan Galatasaray, galibiyet golünü Seferovic ile 90'da buldu.

BÜYÜK RESİM: Sezona iyi bir şekilde başlayan Gaziantep, bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisine nokta koydu. Galatasaray ise Okan Buruk ile 5 maçta 10 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Galatasaray'ın bu sezonki 4 golünün 3'ünde adı olan Gomis, ilginç bir istatistiğe de sahip. 2017-18 sezonunda ilk kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri en çok penaltı kaçıran oyuncu konumunda.

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