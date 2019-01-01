Galatasaray, Gökay Güney'le sözleşme yeniledi
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galatasaray.org
Galatasaray, U21 takımının kaptanı Gökay Güney'le kontrat yenledi.
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Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini beş yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Altyapımızdan yetişen ve U21 Takımı kaptanlığı yapan Gökay Güney ile beş yıllık yeni sözleşme imzaladık. ✍️ pic.twitter.com/5Y0Ph2mLCt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 29, 2019
Bu sezon U21 liginde 28 maça çıkan Gökay, A takım formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda dört kez şans buldu.