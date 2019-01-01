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Galatasaray, Gökay Güney'le sözleşme yeniledi

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galatasaray.org
Sarı kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Gökay, beş yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Galatasaray, U21 takımının kaptanı Gökay Güney'le kontrat yenledi.

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Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini beş yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bu sezon U21 liginde 28 maça çıkan Gökay, A takım formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda dört kez şans buldu.

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