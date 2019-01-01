Galatasaray gelirde de zirvede

Süper Lig’in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelirlerde ve seyirci sayısında da zirvede yer aldı.

Aktif Bank’ın, Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü incelediği Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig’in dördüncü sayısı yayımlandı. 2017-2018 sezonunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı 3,2 milyar TL olan Süper Lig pastası, 2018-2019 sezonu sonunda yüzde 30 büyüme ile 4,2 milyar TL’ye ulaştı.

Süper Lig’in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , gelirlerde de zirvede yer aldı. 2017-2018 sezonunda 517,2 milyon TL olan gelirlerini yüzde 76 oranında artırarak 2018-2019 sezonunda 908,5 milyon TL’ye yükselten sarı-kırmızılılar, ligin hem sahada hem de finansal tablolarında en çok kazanan takımı oldu.

finansal tablolarda 2.sıraya yükseldi

2017-2018 futbol sezonundaki 514,2 milyon TL geliri ile 4 büyükler arasındaki gelir sıralamasında 3. olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yeşil sahalarda inişli-çıkışlı bir performans gösterse de gelirlerini yüzde 35 oranında artırarak 694,3 milyon TL ulaştırdı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu.

’da istikrarlı büyüme devam ediyor

Son 3 sezondur istikrarlı bir şekilde finansal büyüme sağlayan Trabzonspor gelirlerini yüzde 55 oranında artırarak 205,4 milyon TL’den 318,3 milyon TL’ye ulaştırdı. Bordo mavili ekibin en fazla gelir artışı ticari gelir kaleminde oldu. 2017-2018 sezonunda ticari gelirleri 78,3 milyon TL olan Karadeniz temsilcisi, ticari gelirlerini 2 katına çıkararak 156,4 milyon TL’ye ulaştırdı.

Zirveden 3. sıraya

2017-2018 futbol sezonunda elde ettiği 729,1 milyon TL gelirle 4 büyükler arasındaki finansal yarışta birinci olan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda %15 oranında gelir kaybı yaşayarak 622,7 milyon TL kazandı. Siyah beyazlılar, finansal tablolarda da zirveden 3. sıraya geriledi.

Maç günü gelirlerinin yüzde 87’si dört büyüklerin

2016-2017 sezonunda 261,5 milyon TL olan Süper Lig’in maç günü gelirleri son iki sezonda yükselişe geçti. 2017-2018 sezonunda yüzde 52’lik artışla 396,3 milyon TL olan maç günü gelirleri, 2018-2019 sezonunda da yüzde 24 yükselerek 491,1 milyon TL’ye ulaştı.

165,8 milyon TL maç günü geliri elde eden Galatasaray bu alanda da zirvede yer alırken, Fenerbahçe 139,9 milyon TL, Beşiktaş 97,5 milyon TL, Trabzonspor ise 23,3 milyon TL gelir sağladı.

Seyirci şampiyonu Galatasaray

- Son 2 sezonda toplam 8,1 milyon kişi stadyumlarda Süper Lig maçlarını seyretti.

- 2017-2018 sezonunda 12 bin 821 olan seyirci ortalaması, 2018-2019 sezonunda 14 bin bandına ulaştı.

- 36 bin 93 seyirci ortalaması ile ligin seyirci şampiyonu Galatasaray oldu.

- Yeniden bilet satışı ‘Re-Sale Uygulaması’ üzerinden en fazla ek gelir yaratan kulüp Beşiktaş oldu. Son 3 sezonda 70 bine yakın bileti yeniden satışa sunan Beşiktaş, bu sayede 7,5 milyon TL ek gelir elde etti.

- Süper Lig maçlarına en fazla cep telefonlarını kullanarak giriş yapanlar, Fenerbahçeli taraftarlar oldu. Sarı lacivertli taraftarların yüzde 35’i stadyumlara Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak giriş yaptı.

- En fazla seyirciye ev sahipliği yapan stadyum Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu (864.997) oldu.

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- Sezon boyunca Passolig Kart adedini en çok artıran kulüp yüzde 27’lik artışla Galatasaray olurken, Anadolu kulüpleri içerisinde en fazla yükseliş yüzde 22 ile Evkur ’da yaşandı.

- Ticari gelirlerde en fazla kazanan takım, 317,8 milyon TL ile Fenerbahçe oldu.

- En fazla yayın geliri (Ziraat Kupası gelirleri de dâhil) 231 milyon TL ile lig şampiyonu Galatasaray’ın oldu.