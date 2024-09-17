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Can Özer

Galatasaray-Gaziantep FK maçı canlı izle

Galatasaray - Gaziantep FKGalatasarayGaziantep FKSüper Lig

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçı canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de ilk dört maçını da kazanarak 12 puan toplayan Galatasaray, bu akşam bir kez daha taraftarının önüne çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında 3. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Peki Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin devamı aşağıda

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Gelecek maç

Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maç, beIN SPORTS 1 kanalı ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Galatasaray-Gaziantep FK17 Eylül 202420.00beIN SPORTS 1/TOD

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

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