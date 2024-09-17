Galatasaray-Gaziantep FK maçı canlı izle

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçı canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de ilk dört maçını da kazanarak 12 puan toplayan Galatasaray, bu akşam bir kez daha taraftarının önüne çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında 3. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek. Peki Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haberin devamı aşağıda Tüm detaylar goal.com/tr'de... Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek. Gelecek maç Süper Lig GAL GAZ Maç önizlemesi Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maç, beIN SPORTS 1 kanalı ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray-Gaziantep FK 17 Eylül 2024 20.00 beIN SPORTS 1/TOD GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE