Galatasaray-Gaziantep FK maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de ilk dört maçını da kazanarak 12 puan toplayan Galatasaray, bu akşam bir kez daha taraftarının önüne çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında 3. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Peki Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Gelecek maç
Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maç, beIN SPORTS 1 kanalı ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray-Gaziantep FK
|17 Eylül 2024
|20.00
|beIN SPORTS 1/TOD