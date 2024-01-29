Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı izle

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar Goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yoğun fikstürde yeniden sahaya çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü karşısında kazanmasının ardından Gaziantep FK maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

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Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.