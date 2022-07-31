Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Norveçli orta saha oyuncusu için AZ Alkmaar ile görüşmelere başladı.

Galatasaray, Fredrik Midtsjö tranfserinde mutlu sona ulaşırken anlaşma detaylarının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

AZ Alkmaar ile sarı-kırmızılıların anlaşmasının ardından 28 yaşındaki orta saha, İstanbul'a geldi.

Galatasaray ne dedi?

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Okan Buruk ne söyledi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buduk, Midtsjö transferi hakkında Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından şunları söyledi:

"Midtsjö iyi bir takım oyuncusu. İyi oyunculara sahibiz."

"Takım oyuncusu olmak da önemli. Hem toplu oyunda, hem topsuz oyunda bize destek vereceğini düşünüyoruz. Bizi öne taşıyacak, ileri taşıyacak performansı yüksek bir oyuncuyu seçtik."

Midtsjö kimdir?

1993, Norveç doğumlu olan oyuncu, orta sahada görev yapıyor. Kariyerine ülkesindeki Blink takımında başlayan oyuncu 1.76 boyunda.

Altyapısında görev aldığı Rosenborg'da A takıma yükselmesinin ardından Norveç'te iki takımın kiralık olarak formasını giydi ve 2017 yazında Alkmaar'a transfer oldu.

AZ Alkmaar'da 6 sezon geçiren Midtsjö, Norveç Milli Takımı'nda 11 kez görev aldı.

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