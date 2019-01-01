Galatasaray, Franco Di Santo'yu İstanbul'a getirdi

Galatasaray'ın Schalke'nin Arjantinli golcüsü Franco Di Santo'yu İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia da Almanya'dan geldi.

Sky Almanya' nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Schalke'nin 29 yaşındaki forveti Franco Di Santo'yu kadrosuna katmaya yakın. Arjantinli oyuncu, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Bu sezon Schalke formasıyla sadece 5 maça çıkan Di Santo, gol ya da asist kaydedemedi. Di Santo'nun Schalke'yle sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.