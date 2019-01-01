Galatasaray, Franco Di Santo'yu İstanbul'a getirdi
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Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia da Almanya'dan geldi.
Sky Almanya' nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Schalke'nin 29 yaşındaki forveti Franco Di Santo'yu kadrosuna katmaya yakın. Arjantinli oyuncu, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Bu sezon Schalke formasıyla sadece 5 maça çıkan Di Santo, gol ya da asist kaydedemedi. Di Santo'nun Schalke'yle sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.