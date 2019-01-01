Galatasaray, Franck Ribery'yi kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray, sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'yi transfer etmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip sezon sununda sözleşmesi sona erecek olan Fransız oyuncu Franck Ribery'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

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Spox'un haberine göre, Haziran ayında serbest kalacak Franck Ribery ile ilgilileniyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki oyuncunun ise yeniden sarı-kırmızılı ekibe katılmak için istekli olduğu belirtildi.

'in yeniden sözleşme yapmayı düşünmediği Fransız oyuncu ile aynı zamanda ekiplerinden Al Sadd ve Al-Duhali de ilgileniyor.

Franck Ribery bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.