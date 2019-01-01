Galatasaray, Fernando ile Roque Mesa takasını bitirebilir

İspanyol oyuncu, Sevilla'nın idmanında teknik direktör Lopetegui ile olası ayrılığını konuştu.

'da Fernando'yu 'ya göndererek takas yoluyla bir oyuncu transfer etme çalışmaları sürüyor.

Ever Banega'yı listesinin bir numarasına yazan sarı kırmızılılar, aynı takımdan Roque Mesa ile de ilgineliyor.

İspanyol gazetesİ Marca'nın haberine göre İspanyol orta saha, teknik direktör Julien Lopetegui ile antrenman öncesinde bir konuşma yaptı.

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Haberde tarafların olası bir ayrılığı konuştuğu ve görüşmenin sorunsuz geçtiği ifade edildi. Sarı kırmızılı ekip, önümüzdeki günlerde Fernando - Roque Mesa takasını gerçekleştirebilir.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 31 karşılaşmasında görev aldı.