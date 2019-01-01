Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı
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AA
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Fernando'nun olası satışında yeni bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre Brezilyalı oyuncu için Galatasaray ve Sevilla kulüpleri anlaşma sağladı.
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Sarı kırmızılıların Sevilla'dan Ever Banega, Roque Mesa gibi isimlerle takasta kullanmak için çaba sarfettiği Fernando, bonservisiyle İspanya kulübüne katılacak.
beIN Sports'tan Kutlu Akpınar'ın ifadelerine göre transfer takas olmadan gerçekleşecek.
Fernando Reges, iki sezondur formasını giydiği Galatasaray ile iki lig şampiyonluğu yaşadı.