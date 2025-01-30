Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA'dan ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da turlaması halinde UEFA'dan ne kadar kazanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalan takımlar ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev gelir gelebilir

NE OLDU? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece kader maçlarına çıkacak. Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off bileti için sahne alacak. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı UEFA'dan bekleyen olası gelirler ne?

NE KADAR KAZANACAKLAR? Galatasaray şu ana kadar UEFA'dan 17 milyon 518 bin euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar bu akşamki maç sonrası ilk 8'de yer alması halinde 600 bin euro, son 16 turuna kalacağı için ise 1.75 milyon euro daha kazanacak.

Fenerbahçe ise şimdiye kadar UEFA'dan 13 milyon 899 bin euro kazandı. Fenerahçe, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kazanacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi durumunda kasasına 1 milyon 750 bin euro daha koyacak.

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Beşiktaş da şu ana dek UEFA'dan 10 milyon 630 bin euro gelir elde etti. Siyah-beyazlılar, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kasasına koyacak. Beşiktaş, play-off turunu geçmesi halinde 1 milyon 750 bin euro daha kazanacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro para ödülü veriliyor.