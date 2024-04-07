Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı, 2. dakikada tatil edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı, 4. dakikada tatil edildi.

Mauro Icardi, Galatasaray'ı henüz ilk dakikada 1-0 öne geçirdi. Icardi'nin golünün ardından santra yapılmadı ve Fenerbahçeli oyuncular, kenar yönetimden gelen işaretin ardından soyunma odasına gitti.

Fenerbahçeli oyuncuların sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan topu aldı ve maçı tatil etti.

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Buna göre Galatasaray, önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamayla resmî olarak hükmen 3-0 galip sayılacak ve kupayı müzesine götürecek.

İşte o anlar: