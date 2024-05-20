Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemek için servet ödediler

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülme ihtimalinin bulunduğu Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemek için taraftarlar servet ödedi.

Derbide şampiyon belli olabilirdi

Ancak Fenerbahçe rakibini 1-0 yendi

Bu maçı yerinden izleyebilmek için 300 bin euro ödediler

NE OLDU? Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonun kim olacağını son haftada oynanacak maçlar belirleyecek. Bu kritik derbiyi izlemek için taraftarlar karaborsada adeta servet ödediler. Özellikle bir loca için bir günlüğüne ödenen fiyat herkesi şaşırttı.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi için ortaya tartışmalı bilet fiyatları çıktı. Karaborsada 125 bin TL'ye kadar VIP biletler satılırken localarda bu fiyatlar daha da arttı. Mesela sezon başında kulüpten yıllık 210 bin Euro'ya loca satın alan bir şirket, bu maç özelinde gelen rekor teklife kayıtsız kalamadı. 10 kişilik loca için sadece derbi özelinde 300 bin Euro teklif edildi. 10 milyon 500 bin TL'lik rekor öneriyi geri çeviremeyen şirket, locasını bir maç için devretti. Sezonluk fiyatı çıkardığı gibi üstüne de büyük kara geçti.

SIRADA NE VAR? Süper Lig'de şampiyonu son haftada oynanacak maçlar belirleyecek. 26 Mayıs'ta Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.