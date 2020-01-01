Galatasaray'dan üçlü hamle

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim devre arasında yapılacak üç takviyeyle zirve yolunda güçlenmek istiyor.

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen , devre arasında takviye yaparak rakiplerini geride bırakmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik direktör Fatih Terim, forvet ve orta sahaya transfer istedi. Terim'in hedefindeki isimlerin başında Aytemiz 'da oynadığı futbolla göz dolduran Salih Uçan yer alıyor.

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ikilisinden de istediği verimi alamayan Terim'in pivot özellikleri olan Roman Yaremchuk'u istediği konuşuluyor. Gent forması giyen Ukraynalı forvet bu sezon 12 maçta 8 gol atmayı başardı.

Daha fazla takım

Falcao'nun olası satışından gelir elde edilmesi halinde Yaremchuk'un yanına hızlı bir hamle oyuncusu olması açısından Nijeryalı Ahmed Musa düşünülüyor.