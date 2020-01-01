Galatasaray'dan üçlü hamle
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Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, devre arasında takviye yaparak rakiplerini geride bırakmak istiyor.
Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik direktör Fatih Terim, forvet ve orta sahaya transfer istedi. Terim'in hedefindeki isimlerin başında Aytemiz Alanyaspor'da oynadığı futbolla göz dolduran Salih Uçan yer alıyor.
Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ikilisinden de istediği verimi alamayan Terim'in pivot özellikleri olan Roman Yaremchuk'u istediği konuşuluyor. Gent forması giyen Ukraynalı forvet bu sezon 12 maçta 8 gol atmayı başardı.
Falcao'nun olası satışından gelir elde edilmesi halinde Yaremchuk'un yanına hızlı bir hamle oyuncusu olması açısından Nijeryalı Ahmed Musa düşünülüyor.