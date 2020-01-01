Galatasaray, Fatih Öztürk'ü transfer etti

Sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'dan ayrılan 33 yaşındaki file bekçisini renklerine bağladı.

, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı kırmızılı ekip, 2019-20 sezonunu 'da geçiren Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

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"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

33 yaşındaki file bekçisi kariyeri boyunca Gölcükspor, 1461 Trabzon, , Akhisarspor ve Kasımpaşa'da forma giydi.

Fatih Öztürk: Galatasaray, 'nin en büyük kulübü

Galatasaray TV'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyen Fatih Öztürk, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü. Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım." diye konuştu.

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Fatih Öztürk, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var. Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu. Artık bu statta az önce de başkanımızın dediği gibi, penaltıları Galatasaray camiası için çıkaracağım, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için performans açısından her zaman özel olmuştur. İnşallah bu forma altında bu performansı sergilemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Albayrak: Fatih Öztürk kendisini ispatlamış bir oyuncu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti." şeklinde konuştu.

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu; fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum." dedi.