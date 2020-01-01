Galatasaray

Galatasaray Falcao'nun son durumunu açıkladı

Yorum()
2020_3_15_falcao
(C)Getty Images
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma olduğu tespit edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, Gaziantep ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sarı kırmızılı kulüp, deneyimli oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirme yaptı;

Haberin devamı aşağıda

"Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    Bu sezon 16 Süper Lig maçında forma giyen Kolombiyalı golcü 10 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.

    Kapat