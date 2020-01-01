Galatasaray Falcao'nun son durumunu açıkladı
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Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, Gaziantep ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Sarı kırmızılı kulüp, deneyimli oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirme yaptı;
"Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Bu sezon 16 Süper Lig maçında forma giyen Kolombiyalı golcü 10 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.