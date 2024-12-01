UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta içi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yeniden Trendyol Süper Lig'e döndü.
Liderliğini sürdüren ve koltuğunu korumak isteyen son iki sezonun şampiyonu Aslan, bu akşam kritik bir karşılaşmaya daha çıkacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, Galatasaray efsanesi Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor'u konuk edecek.
Peki Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı izle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray-Eyüpspor
|1 Aralık Pazar
|19.00
|beIN SPORTS 1