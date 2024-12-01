Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta içi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yeniden Trendyol Süper Lig'e döndü. Liderliğini sürdüren ve koltuğunu korumak isteyen son iki sezonun şampiyonu Aslan, bu akşam kritik bir karşılaşmaya daha çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Galatasaray efsanesi Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor'u konuk edecek. Haberin devamı aşağıda Peki Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gelecek maçlar Süper Lig EYU SAM Maç önizlemesi Süper Lig SIV GAL Maç önizlemesi Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı izle Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray-Eyüpspor 1 Aralık Pazar 19.00 beIN SPORTS 1