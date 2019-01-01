Kadınlar Dünya Kupası
Transfer

Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın

Son güncelleme
Yorum()
Getty
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olduğu öne sürülen Ever Banega'nın transferini bitirmeye artık çok yakın.

Galatasaray, Seviila'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre Sevilla'nın 8 milyon euro bonservis istediği Banega için Galatasaray 5 milyon euro önerdi. Sevilla'nın beklediği bonservis ücretini FFP sınırlamaları dolayısıyla ödemeyecek olan Galasaray'ın yardımına ise Banega'nın menajeri girdi.

İstanbul'a geldiği iddia edilen menajer, Sevilla ile görüşerek bonservis bedelini 6 milyon euro'ya kadar indirdi. Galatasaray'ın yıllık 3 milyon euro ödemeye razı olduğu Banega için kulüpler pazarlıklarını sürdürüyor.

Ever Banega, geçtiğimiz sezon Sevilla forması ile 32 lig maçına çıkarken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

 

Goal twitter

Kapat