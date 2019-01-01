Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olduğu öne sürülen Ever Banega'nın transferini bitirmeye artık çok yakın.

, Seviila'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre 'nın 8 milyon euro bonservis istediği Banega için Galatasaray 5 milyon euro önerdi. Sevilla'nın beklediği bonservis ücretini FFP sınırlamaları dolayısıyla ödemeyecek olan Galasaray'ın yardımına ise Banega'nın menajeri girdi.

İstanbul'a geldiği iddia edilen menajer, Sevilla ile görüşerek bonservis bedelini 6 milyon euro'ya kadar indirdi. Galatasaray'ın yıllık 3 milyon euro ödemeye razı olduğu Banega için kulüpler pazarlıklarını sürdürüyor.

Ever Banega, geçtiğimiz sezon Sevilla forması ile 32 lig maçına çıkarken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.