Galatasaray Etebo'yu açıkladı

Sarı kırmızılılar Nijeryalı oyuncunun kiralanması için görüşmelere başladığını açıkladı.

merakla beklenen orta saha transferine imza attırmak üzere. Sarı kırmızılı kulüp Oghenekaro Peter Etebo için kiralama görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

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"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.