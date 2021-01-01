Galatasaray, Erzurumspor maçında zemine takılmak istemiyor

Kötü bir zeminde oynanacak olan Galatasaray - Erzurumspor maçında sarı - kırmızılılar erken bir gol için sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Sarı - kırmızılılar şampiyonluk mücadelesi verirken, Erzurumspor ise küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor.

Galatasaray ligde oynadığı son 7 maçın tamamını kazanırken, Erzurumspor ise 14. haftadaki Denizlispor mağlubiyetinden sonra göreve gelen Mesut Bakkal yönetiminde sahaya çıktığı 11 karşılaşmada, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Galatasaray her ne kadar maçın mutlak favorisi de olsa geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin evinde yaşadığı Göztepe mağlubiyeti, Fatih Terim'in öğrencilerinin işi sıkı tutmasına sebep olacaktır. İlk düdükle birlikte rakip kaleyi ablukaya almaya çalışacak olan Galatasaray erken bir gol bularak, stresten bir an önce kurtulmak isteyecektir.

Etebo mu, Taylan mı?

Galatasaraylı oyuncular bu karşılaşmada çok fazla açık alan bulamayacaktır. Bu yüzden orta alandaki oyuncuların daha yaratıcı isimlerden oluşması gerekiyor. Son iki maça ilk 11 başlayan Etebo bu karşılaşmada yerini Taylan'a bırakabilir ancak, Kasımpaşa maçında dağılan saha zemini hala çok kötü durumda ve pas oyununu oynamak bu zemin için ideal bir oyun anlayışı değil. Saha zemini de göz önüne alarak Etebo'nun bir adım önde olduğunu düşünüyorum.

Galatasaraylı oyuncuların, son 5 maçın 3'ünde sahadan gol yemeden ayrılan Erzurumspor'a karşı Arda Turan'ın oyun aklına ihtiyacı olacaktır. Ayrıca Mavi-beyazlı ekibin hücum hattını oluşturan, Gomes, Aatif ve Novikovas, fırsat buldukça sarı - kırmızılıların savunmasını zorlayacaktır.

Erzurumspor ligin başarılı pas yapma konusunda en kötü 3. takımı konumunda... Mesut Bakkal'ın ekibi geride bekleyip, kaptığı toplarla doğrudan Galatasaray kalesine gideceği bir taktik izlemesi bu yüzden yüksek ihtimal.

İkili mücadele kazanma oranında ligin zirvesinde, başarılı pas istatistiklerinde de en iyi takımlar arasında olan Galatasaray'ın bu özellikleri kapalı Erzurumspor savunmasını açmada önemli etken olabilir.

Erzurumspor'da önemli eksikler

Erzurumspor'un devre arasında transfer ettiği kaleci Jakub Szumski, Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle görev yapamayacak. Bu sezona ligde 18 maçta görev yapan orta alan oyuncusu Petrus Boumal da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Savunmanın önemli ismi Arturo Mina'nın durumu ise belirsiz...

Zemin sorunu devam ediyor

14 Şubat'ta Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, yağan karın etkisiyle adeta balçık olan bir zeminde oynanmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ideal 11'inde bazı değişiklikler yaparak, fizik gücü yüksek oyunculara görev vermişti. Bugün oynanacak karşılaşma bu maçın etkilerinin sürdüğü bir zeminde oynanacak.

Luyindama - Marcao ikilisi devam eder

Yaşadığı ağır sakatlıktan dönüşü kolay olmayan Luyindama, Alanyaspor deplasmanında eskiye oranla çok daha iyi bir performans sergiledi. Marcao ile uyumu ve Muslera'nın performansı sayesinde Alanya gibi zor bir deplasmanda alınan 3 puanda önemli bir rol oynadı. Erzurumspor karşısında da Luyindama'nın yine 11'de olacaktır.

Feghouli dönüyor

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Sofiane Feghouli sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Fatih Terim'in hücumda en güvendiği isimler arasında yer alan Cezayirli yıldız, Erzurumspor karşısında ilk 11 olmasa bile yedek kulübesinde yer alır.

Fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara devam eden sol bekler Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in ise bu maçta da forma giymesi zor görünüyor. Alanyaspor karşısında bu bölgede Ömer Bayram'ı oynatan Fatih Terim bu hafta da formayı başarılı oyuncuya verecek gibi görünüyor.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, özellikle ikinci 45 dakikada oyunun hakimi Akdeniz temsilcisiydi. Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada ise maçın tamamı Galatasaray'ın hakimiyetinde geçecektir.

Son söz...

Cumartesi günü Galatasaray'ın evinde oynanacak karşılaşmanın mutlak favorisi sarı - kırmızılı ekip ancak, futbol her zaman sürpriz sonuçlara gebe... Son haftalarda Kadıköy'deki derbi zaferi dahil zorlu maçlar oynayan Galatasaray'ın Erzurumspor'u ne kadar ciddiye aldığı şampiyonluğu da ne kadar istediği anlamını taşıyacak.