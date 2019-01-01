Galatasaray, Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi

Bursaspor'la yolları ayrılan Emre Taşdemir, Galatasaray'da.

Galatasaray, Emre Taşdemir'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen bildirimde "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fanatik'e göre, Bursaspor'daki sözleşmesi feshedilen Emre'yle anlaşmaya varan Cimbom, 23 yaşındaki sol beke garanti ücret ödemeyip maç başına para verecek.

Emre Taşdemir, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre Taşdemir, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.