Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi
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AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralık olarak renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
22 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
İki sezondur Celta Vigo forması giyen Emre, bu süre içerisinde 37 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.