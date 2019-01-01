Galatasaray, Emre Mor'u İstanbul'a getirdi
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AA
Haber Global' in geçtiği habere göre; Emre Mor, İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Emre Mor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Avukatıyla birlikte görüşmeyi yapan Emre Mor'un daha sonra Harbiye'de bir otelde konakladığı bilgisi aktarıldı.
21 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla 10 maça çıkabilmişti.