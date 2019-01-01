Galatasaray, Emre Mor'u İstanbul'a getirdi

Galatasaray'ın Celta Vigo'da forma şansı bulamayan Emre Mor'u transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

Haber Global' in geçtiği habere göre; Emre Mor, İstanbul'a geldi ve 'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Emre Mor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Avukatıyla birlikte görüşmeyi yapan Emre Mor'un daha sonra Harbiye'de bir otelde konakladığı bilgisi aktarıldı.

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21 yaşındaki futbolcu, 'dan 13 milyon euro bedelle 'ya transfer olmuştu.

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla 10 maça çıkabilmişti.